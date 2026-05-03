Gunung Dukono di Halmahera Utara Erupsi, Muntahkan Kolom Abu Hingga Ketinggian 2.00 Meter

JAKARTA - Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara (Malut) mengalami erupsi pada Minggu, (3/5/2026) pukul 05.49 WIT. Erupsi ini mengeluarkan kolom abu dengan ketinggian mencapai 2.000 meter di atas puncak gunung.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut," bunyi keterangan dalam laman magma.esdm.go.id.

Masyarakat di sekitar Gunung Dukono diimbau agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km. Mereka juga diimbau untuk selalu mengenakan masker lantaran arah abu mengikuti arah angin atau tidak tetap.

(Rahman Asmardika)

