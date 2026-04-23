Gunung Dukono Kembali Meletus, Letusan Abu Vulkanik Capai 1.200 Meter

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |21:05 WIB
JAKARTA - Gunung Api Dukono di Halmahera, Maluku Utara kembali mengalami erupsi pada pukul 18.22 WIT, Kamis (23/4/2026). Erupsi abu vulkanik terlihat jelas dengan ketinggian 1.200 meter.

Adapun ketika erupsi berlangsung, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi dilaporkan masih berlangsung.

"Terjadi erupsi G. Dukono pada hari Kamis, 23 April 2026, pukul 18:22 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 1200 m di atas puncak (± 2287 m di atas permukaan laut)," tulis laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ( PVMBG ).

Pasca erupsi ini, masyarakat dan wisatawan di sekitar Gunung Dukono diminta agar tidak beraktivitas mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

Mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik dan sebaran abu mengikuti arah kecepatan angin, maka area landaan abunya tidak tetap.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/340/3213673/gunung-RGdO_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono di Maluku Utara Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158458/gunung_meletus-vxHB_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono Meletus Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 3.500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/340/3127745/gunung_dukono_erupsi_pagi_ini-hXP8_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/340/3118034/gunung_dukono_meletus-pDK5_large.jpeg
Gunung Dukono Meletus Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/340/3093442/gunung-6zoc_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik hingga 3 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/340/3092360/gunung-y8D9_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono Meletus Dahsyat Sore Ini, Muntahkan Abu Vulkanik 3.500 Meter
