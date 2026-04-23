Gunung Dukono Kembali Meletus, Letusan Abu Vulkanik Capai 1.200 Meter

JAKARTA - Gunung Api Dukono di Halmahera, Maluku Utara kembali mengalami erupsi pada pukul 18.22 WIT, Kamis (23/4/2026). Erupsi abu vulkanik terlihat jelas dengan ketinggian 1.200 meter.

Adapun ketika erupsi berlangsung, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi dilaporkan masih berlangsung.

"Terjadi erupsi G. Dukono pada hari Kamis, 23 April 2026, pukul 18:22 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 1200 m di atas puncak (± 2287 m di atas permukaan laut)," tulis laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ( PVMBG ).

Pasca erupsi ini, masyarakat dan wisatawan di sekitar Gunung Dukono diminta agar tidak beraktivitas mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

Mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik dan sebaran abu mengikuti arah kecepatan angin, maka area landaan abunya tidak tetap.