Komisi IV DPR: PSN Wanam untuk Ketahanan Pangan Jangka Panjang!

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Panggah Susanto menanggapi soal Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan (food estate) berupa cetak sawah baru seluas satu juta hektare di Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pasalnya, hal ini menjadi sangat penting, terutama untuk jangka panjang.

"Cetak sawah baru ini penting untuk ketahanan pangan jangka panjang, untuk antisipasi kebutuhan pangan yang meningkat, dan menghindari ketergantungan pangan dari negara lain," ujar Panggah Jumat, (22/5/2026).

Namun tidak hanya itu, ia juga memaparkan untuk jangka pendek, tentu dapat mengoptimalkan lahan yang ada, untuk mencapai kedaulatan pangan.

"Selain itu untuk capaian ketahanan pangan dalam jangka pendek dan menengah secara simultan juga dengan mengoptimalkan lahan yang ada," tegas Panggah

Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, film Pesta Babi kalau bukan sebatas kreativitas film akan menjadi masalah.

"Kebijakan PSN Wanam ini cukup visioner, karena ke depan negara global pun akan fokus dengan isu pangan mereka masing-masing. Karena, kalau isunya malah Indonesia defisit pangan, itu lebih bahaya lagi," kata Iwan.