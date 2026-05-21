Sejumlah Kawasan Kumuh dan Terbengkalai di Tangsel Disulap Jadi Taman Ramah Anak

TANGSEL — Sejumlah lokasi yang dulunya terbengkalai dan kumuh di Taman Cinere Mas Pisangan, Alun-alun Pondok Ranji, dan Taman Ciputat Timur, Tangerang Selatan kini disulap menjadi taman modern dengan fasilitas olahraga hingga arena bermain anak.

“Dulu kondisinya kumuh, padahal potensinya besar. Akhirnya kita tata ulang menjadi taman bermain dan fasilitas olahraga,”ujar Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, Kamis (21/5/2026).

Pilar mengatakan, Pemkot kemudian membangun jogging track, lapangan multifungsi, hingga area rekreasi keluarga. Fasilitas tersebut diklaim sudah mulai dipadati warga, terutama saat akhir pekan.

Pilar sendiri mengakui masih ada fasilitas pendukung yang belum tersedia, seperti ruang mandi dan toilet umum yang rencananya baru akan ditambahkan kemudian.

Namun tidak hanya itu, pihaknya juga mendorong aktivitas berbasis masyarakat seperti bank sampah dan urban farming di sekitar kawasan taman. Hal ini sebagai upaya agar ruang publik tidak hanya menjadi tempat nongkrong, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan ekonomi bagi warga.

Revitalisasi juga dilakukan di kawasan bekas kantor kelurahan dan kecamatan Pondok Ranji. Area yang sebelumnya kosong dan tidak termanfaatkan, kini diubah menjadi alun-alun serta taman bermain anak.

“Dulu terbengkalai setelah kantor pindah. Sekarang dibongkar dan dirancang ulang supaya lebih bermanfaat untuk warga,” kata Pilar.