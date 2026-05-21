Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejumlah Kawasan Kumuh dan Terbengkalai di Tangsel Disulap Jadi Taman Ramah Anak

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |19:22 WIB
Sejumlah Kawasan Kumuh dan Terbengkalai di Tangsel Disulap Jadi Taman Ramah Anak
Sejumlah Kawasan Kumuh dan Terbengkalai di Tangsel Disulap Jadi Taman Ramah Anak
A
A
A

TANGSEL — Sejumlah lokasi yang dulunya terbengkalai dan kumuh di Taman Cinere Mas Pisangan, Alun-alun Pondok Ranji, dan Taman Ciputat Timur, Tangerang Selatan kini disulap menjadi taman modern dengan fasilitas olahraga hingga arena bermain anak.

“Dulu kondisinya kumuh, padahal potensinya besar. Akhirnya kita tata ulang menjadi taman bermain dan fasilitas olahraga,”ujar Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, Kamis (21/5/2026).

Pilar mengatakan, Pemkot kemudian membangun jogging track, lapangan multifungsi, hingga area rekreasi keluarga. Fasilitas tersebut diklaim sudah mulai dipadati warga, terutama saat akhir pekan.

Pilar sendiri mengakui masih ada fasilitas pendukung yang belum tersedia, seperti ruang mandi dan toilet umum yang rencananya baru akan ditambahkan kemudian.

Namun tidak hanya itu, pihaknya juga mendorong aktivitas berbasis masyarakat seperti bank sampah dan urban farming di sekitar kawasan taman. Hal ini sebagai upaya agar ruang publik tidak hanya menjadi tempat nongkrong, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan ekonomi bagi warga.

Revitalisasi juga dilakukan di kawasan bekas kantor kelurahan dan kecamatan Pondok Ranji. Area yang sebelumnya kosong dan tidak termanfaatkan, kini diubah menjadi alun-alun serta taman bermain anak.

“Dulu terbengkalai setelah kantor pindah. Sekarang dibongkar dan dirancang ulang supaya lebih bermanfaat untuk warga,” kata Pilar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/337/3219849//viral-K39o_large.jpg
Ultimatum Komplotan Begal, Polisi: Pikir Ulang Beraksi di Jakarta, Banyak CCTV Pantau Pergerakan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/338/3219825//viral-5agy_large.jpg
Viral Video Ibu dan Anak Ambil HP Tertinggal di Photobox, Polisi Kantongi Identitas Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/612/3219714//viral-EFcT_large.jpg
Viral, Sapi Ngamuk dan Seruduk Pemilik karena Mau Dijual tapi Menangis saat Dinasehati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/338/3219614//warga_tangerang_diresahkan_oleh_teror_pocong-1FIO_large.jpg
Viral Teror Pocong di Tangerang Buat Warga Resah, Polisi Gelar Patroli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219452//pemerintah-gVpo_large.jpg
KSP Dudung: Pemerintah Pastikan Pelindungan Menyeluruh Pekerja Migran Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/338/3219432//viral-MjCa_large.jpg
Rumah Ahmad Bahar Didatangi GRIB Jaya Gegara Kritik Hercules, Begini Duduk Perkaranya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement