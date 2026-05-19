Pramono Akan Sulap Taman Puring Jadi Taman Difabel Pertama di Jaksel

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |11:39 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berencana merevitalisasi Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menjadi taman ramah difabel. Rencana tersebut disampaikan usai menerima usulan dari Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar.

Pramono meminta Wali Kota Jakarta Selatan segera mengajukan usulan revitalisasi Taman Puring sebelum 1 Juni 2026.

"Ketika Pak Wali Kota memberikan sambutan tentang Taman Puring, beliau mengusulkan agar dimanfaatkan dan difungsikan sebagai Taman Difabel. Pak Wali, tolong diusulkan sebelum tanggal 1 Juni, sudah saya terima," kata Pramono saat memberikan sambutan peresmian kantor Kecamatan Kebayoran Baru, Selasa (19/5/2026).

Ia menyampaikan bahwa lokasi tersebut saat ini telah selesai dibersihkan. Untuk mempercepat proses revitalisasi, Pramono meminta Asisten Pembangunan (Asbang) DKI Jakarta memprioritaskan pembangunan Taman Puring sebagai ruang publik ramah difabel.

"Dan saya minta Pak Asbang, secara khusus dialokasikan untuk segera dibangun Taman Puring yang baru, yang tadi malam kita bersihkan," ujarnya.

 

