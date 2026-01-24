Brigjen Alfred Jadi Kapolda Papua Barat, Kombes Jermias Rontini Kapolda Papua Tengah

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat utama Polri. Salah satunya Kapolda Papua Barat.

Kini, Brigjen Pol Alfred Papare dipercaya menjabat Kapolda Papua Barat. Sebelumnya, ia menduduki jabatan Kapolda Papua Tengah.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/99/I/KEP/2026 tertanggal 15 Januari 2026. Sementara itu, Kombes Pol Jermias Rontini dipercaya untuk menduduki jabatan Kapolda Papua Tengah. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Irwasda Polda Papua.

Selain itu, Kapolri juga menugaskan Brigjen Pol Moffan Moedji Kawanti sebagai Auditor Kepolisian Utama Itwasum Polri. Sebelumnya, ia menduduki jabatan Irwil I Itwasum Polri.

(Arief Setyadi )