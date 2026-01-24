Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Brigjen Alfred Jadi Kapolda Papua Barat, Kombes Jermias Rontini Kapolda Papua Tengah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |14:22 WIB
Brigjen Alfred Jadi Kapolda Papua Barat, Kombes Jermias Rontini Kapolda Papua Tengah
Ilustrasi Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat utama Polri. Salah satunya Kapolda Papua Barat.

Kini, Brigjen Pol Alfred Papare dipercaya menjabat Kapolda Papua Barat. Sebelumnya, ia menduduki jabatan Kapolda Papua Tengah.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/99/I/KEP/2026 tertanggal 15 Januari 2026. Sementara itu, Kombes Pol Jermias Rontini dipercaya untuk menduduki jabatan Kapolda Papua Tengah. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Irwasda Polda Papua.

Selain itu, Kapolri juga menugaskan Brigjen Pol Moffan Moedji Kawanti sebagai Auditor Kepolisian Utama Itwasum Polri. Sebelumnya, ia menduduki jabatan Irwil I Itwasum Polri.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197036/pemerintah-WcAg_large.jpg
Pembentukan Direktorat PPA-PPO, Komitmen Polri Perkuat Perlindungan Anak dan Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196939/yusril-QVwo_large.jpg
Yusril Ungkap Reformasi Polri Fokus Pembenahan Internal dan Revisi UU Kepolisian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196713/wakalemdiklat_irjen_achmad_kartiko-35K8_large.jpg
Polri Buka Pendidikan Sespimti-Sespimmen, Diikuti TNI hingga Mancanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196689/wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-LxdM_large.jpg
Polri Bakal Tambah Direktorat PPA-PPO di Kepri, Bali hingga Malut, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196668/polri-NpWb_large.jpg
Kapolri Launching Direktorat PPA dan PPO, MenPAN-RB: Negara Hadir Lindungi Kelompok Rentan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196631/polri-JO7r_large.jpg
Kapolri Launching Direktorat PPA-PPO di 11 Polda, Perkuat Perlindungan Kelompok Rentan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement