Indonesia Serukan AS dan Venezuela Selesaikan Konflik Secara Damai

Kebakaran terlihat di Ibu Kota Caracas, Venezuela pasca serangan AS (Foto: X)

JAKARTA – Indonesia menyerukan agar Amerika Serikat (AS) dan Venezuela mengedepankan penyelesaian konflik secara damai melalui langkah-langkah de-eskalasi dan dialog.

Seruan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui akun media sosial X menyusul serangan udara Amerika Serikat ke wilayah Venezuela.

"Indonesia juga menyerukan kepada seluruh pihak terkait untuk mengedepankan penyelesaian secara damai melalui langkah-langkah de-eskalasi dan dialog, serta tetap mengutamakan perlindungan terhadap warga sipil," demikian keterangan Kemlu melalui akun X, Sabtu (3/1/2026).

Dalam pernyataannya, Indonesia menegaskan, pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Indonesia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB,” tulis Kemlu.