Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Serukan AS dan Venezuela Selesaikan Konflik Secara Damai

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |00:05 WIB
Indonesia Serukan AS dan Venezuela Selesaikan Konflik Secara Damai
Kebakaran terlihat di Ibu Kota Caracas, Venezuela pasca serangan AS (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia menyerukan agar Amerika Serikat (AS) dan Venezuela mengedepankan penyelesaian konflik secara damai melalui langkah-langkah de-eskalasi dan dialog.

Seruan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui akun media sosial X menyusul serangan udara Amerika Serikat ke wilayah Venezuela.

"Indonesia juga menyerukan kepada seluruh pihak terkait untuk mengedepankan penyelesaian secara damai melalui langkah-langkah de-eskalasi dan dialog, serta tetap mengutamakan perlindungan terhadap warga sipil," demikian keterangan Kemlu melalui akun X, Sabtu (3/1/2026).

Dalam pernyataannya, Indonesia menegaskan, pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Indonesia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB,” tulis Kemlu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
AS AS Serang Venezuela Venezuela
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/18/3193401//asap_mengepul_dari_sejumlah_wilayah_di_caracas_venezuela_pasca_serangan_as-qDf6_large.jpg
Indonesia Pantau Situasi di Venezuela Pasca Serangan AS, Pastikan Semua WNI Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/18/3193389//presiden_venezuela_nicolas_maduro-1Ul6_large.png
Breaking News! Presiden Venezuela Maduro dan Istri Ditangkap AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/18/3193366//kebakaran_terlihat_di_ibu_kota_caracas_venezuela_pasca_serangan_as-7RjC_large.jpg
Venezuela Umumkan Keadaan Darurat Pasca Serangan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/18/3193358//kepulan_asap_terlihat_dari_beberapa_lokasi_di_ibu_kota_caracas_venezuela-wY7V_large.jpg
Ibu Kota Caracas Dibom, AS Lancarkan Agresi Militer ke Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183786//esmail-udfX_large.jpg
Iran Ultimatum AS, Pengerahan Militer di Karibia Sangat Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183258//lavrov-6r0A_large.jpg
Geger! Rusia Siap Bantu Venezuela di Tengah Pengerahan Militer Besar-besaran AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement