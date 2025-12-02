Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tukang Sapu TKA China di PT IMIP Digaji Belasan Juta, Jumlahnya Ratusan Orang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |22:42 WIB
Tukang Sapu TKA China di PT IMIP Digaji Belasan Juta, Jumlahnya Ratusan Orang
Tukang Sapu TKA China di PT IMIP Digaji Belasan Juta, Jumlahnya Ratusan Orang (tangkapan layar iNews)
JAKARTA - Eks karyawan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Mr X, mengungkapkan tukang sapu tenaga kerja asing (TKA) asal China digaji sebesar belasan juta per bulan. 

1. Digaji Belasan Juta

"Saya nanya lewat penerjemah 'senang tidak kerja di Indonesia'. Dia jawab senang sekali'. Mereka digaji sekitar 8.000 Yuan," kata Mr X dalam wawancara eksklusif bersama Aiman Witjaksono di acara Rakyat Bersuara, Selasa (2/12/2025).

Dalam kurs saat ini, 1 Yuan jika dirupiahkan setara Rp2.349. Jika dikalikan 8.000 Yuan maka, gaji yang diraih sekira Rp18,7 juta. 

Menurut Mr X, TKA China itu digaji dengan pembayaran dua kali dalam satu bulan. Skemanya yakni 50 persen untuk keluarga di China dan sisanya untuk para pekerja di Indonesia. 

"Iya betul per bulan dibagi 50 persen diberikan keluarga di negara sisanya bentuk rupiah," ujarnya. 

2. Ratusan TKA

Halaman:
1 2
      
