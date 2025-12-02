Eksklusif! Eks Karyawan Bongkar Alasan Dibangunnya Bandara IMIP

JAKARTA - Eks karyawan PT IMIP, sebut saja Mr X, blak-blakan mengenai dibangunnya Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). Menurutnya hal itu untuk memudahkan mobilisasi tenaga kerja asing (TKA) asal China.

Hal itu disampaikan Mr X dalam wawancara eksklusif bersama Aiman Witjaksono di acara Rakyat Bersuara, Selasa (2/12/2025).

"Bandara itu sebenarnya, diniatkan untuk permudah mobilisasi tenaga kerja asing. Selama saya di sana mobilisasi digunakan pesawat komersil dari Bandara Beijing ke Soetta. Lalu dari Soetta terus ke Bandara Haluoleo Kendari lalu dilanjutkan jalan darat sampai ke Teluk Kendari berganti naik speedboat sampai ke pelabuhan private. Jadi, sangat mahal biayanya," kata Mr X.

Ia memastikan, TKA itu hanya berasal dari satu negara yakni China. Dalam mobilisasinya dalam sekali perjalanan ada ratusan tenaga kerja asing.

"Sekali perjalanan 50-100 orang TKA China setiap hari. Kalau saat ini saya tidak ada di sana. Beberapa tahun keluar masuk," ujarnya.

Menurut Mr X, pekerja TKA itu tidak hanya menjabat sebagai level pimpiman. Namun, ada juga TKA yang menjadi tukang sapu.

"Tidak hanya level pimpinan. Ada juga yang jadi tukang sapu, operator alat berat, pengendali ekskavator, pegawai pelabuhan, di sana pelabuhan private itu bongkar muat batubara. Ada satu kompleks, rumah sakit juga ada. (Jalur lautnya) langsung laut lepas," tuturnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)