Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari

SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melayat Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) Paku Buwono (PB) XIII, Minggu (2/11/2025) malam. Jokowi berdoa di depan jenazah PB XIII yang disemayamkan di Bangsal Parasdya, Keraton Solo.

“Pertama-tama, saya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Sinuhun (PB XIII) karena beliau sakit,” ujar Jokowi di lokasi.

Pantauan Okezone di lokasi, Jokowi tiba di Keraton Solo sekitar pukul 20.40 WIB dengan mengenakan batik lengan panjang dan berpeci. Presiden RI ke-7 ini tampak didampingi Wali Kota Solo Respati Ardi.

Saat tiba, Jokowi disambut sejumlah adik PB XIII dan diantar menuju di Bangsal Parasdya, tempat jenazah disemayamkan.

Jokowi kemudian mendoakan mendiang Raja PB XIII. Setelah berdoa, Jokowi sempat berbicara dengan permaisuri raja.

Setelah itu, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo ini berpamitan. Jokowi diantar putri pertama PB XIII, GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani dan beberapa adik raja menuju pintu Kori Kamandungan.

Sebelum meninggalkan Keraton Solo, kepada wartawan Jokowi juga mengucapkan belasungkawa.