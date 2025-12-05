BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik

BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik (Ist)

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap daerah operasi dari buronan interpol Paryatin alias Dewi Astutik adalah Indonesia-Kamboja.

1. Daerah Operasi

"Recruiting sejak 2023 dan operating peluncuran kurir sejak awal 2024. Daerah operasi Paryatin Indonesia-Kamboja," kata Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto dikutip, Jumat (5/12/2025).

Ia menyebut, kurir-kurir Dewi Astutik beroperasi di beberapa negara. Negara itu antara lain Indonesia, Laos, Hong Kong, Korea Selatan, Brasil, hingga Ethiopia.

"Berdasar hasil pendalaman dan analisa, narkoba yang diedarkan haringan Paryatin alias Dewi Astutik di negara-negara antara lain Indonesia, Laos, Hong Kong, Korea, Brasil, Ethiopia," ujarnya.

Sekadar diketahui, BNN menangkap buronan Interpol Dewi Astutik alias PA di Kamboja pada Senin, 1 Desember 2025.

Dewi Astutik alias Mami diketahui merupakan aktor intelektual penyelundupan dua ton sabu jaringan Golden Triangle yang digagalkan pada Mei 2025 lalu serta beberapa kasus besar tahun 2024 yang terkait jaringan Golden Crescent.



(Erha Aprili Ramadhoni)