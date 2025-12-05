Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |09:45 WIB
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap daerah operasi dari buronan interpol Paryatin alias Dewi Astutik adalah Indonesia-Kamboja.

1. Daerah Operasi

"Recruiting sejak 2023 dan operating peluncuran kurir sejak awal 2024. Daerah operasi Paryatin Indonesia-Kamboja," kata Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto dikutip, Jumat (5/12/2025).

Ia menyebut, kurir-kurir Dewi Astutik beroperasi di beberapa negara. Negara itu antara lain Indonesia, Laos, Hong Kong, Korea Selatan, Brasil, hingga Ethiopia.

"Berdasar hasil pendalaman dan analisa, narkoba yang diedarkan haringan Paryatin alias Dewi Astutik di negara-negara antara lain Indonesia, Laos, Hong Kong, Korea, Brasil, Ethiopia," ujarnya.

Sekadar diketahui, BNN menangkap buronan Interpol Dewi Astutik alias PA di Kamboja pada Senin, 1 Desember 2025.

Dewi Astutik alias Mami diketahui merupakan aktor intelektual penyelundupan dua ton sabu jaringan Golden Triangle yang digagalkan pada Mei 2025 lalu serta beberapa kasus besar tahun 2024 yang terkait jaringan Golden Crescent.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656/dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187476/narkoba-Ks7S_large.jpg
Profil dan Jejak Kriminal Dewi Astutik, Ratu Narkoba Jaringan Internasional yang Ditangkap di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187461/narkoba-dlU1_large.jpg
Kronologi Penangkapan Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik di Sihanoukville Kamboja, Libatkan Intelijen TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187446/viral-5fOe_large.jpg
Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik Terlibat Jaringan Gembong Narkoba Fredy Pratama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement