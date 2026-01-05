Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo-Gibran Hadiri Perayaan Natal Nasional 2025 di Senayan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |19:36 WIB
Prabowo-Gibran Hadiri Perayaan Natal Nasional 2025 di Senayan
Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka hadiri perayaan Natal Nasional 2025 (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menghadiri Perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Presiden Prabowo terlihat hadir sekitar pukul 19.03 WIB. Prabowo hadir mengenakan pakaian batik dan disambut Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Sementara itu, saat masuk ke lokasi acara, Prabowo tampak disusul Gibran yang mengenakan pakaian batik bercorak cokelat dan putih.

Kehadiran keduanya turut disambut antusias jemaat umat Kristiani yang sudah menunggu sejak tadi. Jemaat, termasuk anak-anak, terdengar meneriakkan nama Prabowo-Gibran.

Adapun Perayaan Natal Nasional 2025 ini mengusung tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga” (Matius 1:21–24).
Kegiatan Perayaan Natal Nasional 2025 ini juga dihadiri para Menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menko PMK Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kemudian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, serta Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Hadir pula Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

(Arief Setyadi )

      
