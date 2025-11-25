Ribuan Orang Akan Ikuti Kemah Lintas Iman di Cibubur, Undang Prabowo hingga Cak Imin

JAKARTA - Ribuan orang akan mengikuti perkemahan lintas iman bertempat di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, pada 28-30 November 2025. Kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran bersama, memperkuat jejaring lintas agama, serta meneguhkan nilai persatuan dan kebhinekaan di kalangan generasi muda.

Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Agama Nasaruddin Umar akan menghadiri kegiatan tersebut.

"Kegiatan ini sangat penting karena ini berhubungan dengan kaum muda yang memang saat ini dalam pandangan kami bahwa berbicara tentang kebihnekaan, berbicara tentang Pancasila, mungkin di kalangan elit itu sudah selesai. Namun, kaum muda belum selesai," ujar Ketua Umum DPP Berani, Pdt Lorens Manuputti, Selasa (25/11/2025).

Kegiatan ini kata dia merupakan upaya bersama untuk memperkuat dialog dan kerja sama antar-kelompok keagamaan di Indonesia.

Perkemahan Nasional ini berbicara tentang kebhinekaan dan nilai-nilai Pancasila yang selama ini diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, ruang perjumpaan lintas agama sangat penting untuk mencegah prasangka negatif dan memperkuat persaudaraan.

“Kami bersama komunitas lintas iman berkomitmen menghadirkan kegiatan yang mempererat hubungan antarkelompok,’’ujarnya.

‘’Karena jarangnya kita berjumpa dan bersilaturahmi dapat menimbulkan prasangka yang buruk. Kegiatan ini patut diapresiasi karena mempertemukan teman-teman dari berbagai iman,” tambahnya.

Pdt. Lorens juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam terlaksananya kegiatan ini, terutama terhadap Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar.

“Kami berterima kasih kepada Gus Muhaimin Iskandar sebagai inisiator, yang terus memikirkan bagaimana Indonesia dapat semakin adil dan makmur serta menuju Indonesia Emas sebagaimana cita-cita nasional. Beliau mendorong agar kegiatan lintas iman ini dapat menjadi ruang untuk merajut kebhinekaan,” pungkasnya.