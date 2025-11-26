Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ira Puspadewi Direhabilitasi, KPK Sebut Perkara Bos PT Jembatan Nusantara Tetap Berlanjut

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |10:16 WIB
Ira Puspadewi Direhabilitasi, KPK Sebut Perkara Bos PT Jembatan Nusantara Tetap Berlanjut
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, perkara yang menjerat pemilik PT Jembatan Nusantara, Adjie, tetap berlanjut. Pernyataan ini disampaikan merespons rehabilitasi eks Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, beserta dua rekannya.

“Pak Adjie masih dalam proses penyidikan saat ini, jadi perkaranya tetap lanjut,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Rabu (26/11/2025).

Asep menegaskan, bahwa rehabilitasi hanya diberikan kepada Ira, Yusuf Hadi (mantan Direktur Komersial dan Pelayanan), dan Harry Muhammad Adhi Caksono (mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan).

“Yang direhabilitasi hanya tiga orang dari ASDP, yaitu Bu Ira dan kawan-kawan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185948//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-4sTr_large.jpg
KPK Belum Terima Surat Keputusan Rehabilitasi Ira Puspadewi Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185917//pemerintah-QV4I_large.jpg
Ribuan Orang Akan Ikuti Kemah Lintas Iman di Cibubur, Undang Prabowo hingga Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185913//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-LIiK_large.jpg
KPK Tunggu Surat Keputusan Rehabilitasi untuk Bebaskan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185904//kpk_tahan_2_tersangka_kasus_proyek_fiktif_di_pt_pp-IvFU_large.jpg
KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Proyek Fiktif di PT PP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/43/3185896//erick_thohir-T5gM_large.jpg
Kontingen SEA Games 2025 Berangkat Awal Desember, Tanggal Pelepasan Menunggu Konfirmasi Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185895//soesilo_aribowo_pengacara_ira_puspadewi-Lcwn_large.jpg
Datangi KPK, Pengacara Harap Ira Puspadewi Bisa Bebas Malam Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement