HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Hambalang, Ini yang Dibahas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |21:16 WIB
Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Hambalang, Ini yang Dibahas
Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Hambalang, Ini yang Dibahas (Instagram/@sekretariat.kabinet)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk rapat terbatas di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026). Rapat tersebut fokus membahas penguatan pada industri tekstil hingga rencana groundbreaking proyek pada Februari 2026.

1. Ratas di Hambalang

"Di hari Minggu ini, 11 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat," demikian keterangan unggahan akun Instagram @sekretariat.kabinet.

Dalam postingan itu, tampak Prabowo dan sejumlah menteri ratas di atas meja bundar.

Dalam pertemuan itu, antara lain hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.  

Ratas tersebut membahas sejumlah penguatan di bidang industri. Presiden Prabowo meminta untuk dilakukannya penguatan dalam industri tekstil/garmen, salah satunya adalah dengan melakukan revitalisasi rangkaian supply chain.
 
"Penguatan dalam sektor otomotif/elektronik melalui investasi dalam pengembangan teknologi semikonduktor. Hal ini ditujukan untuk membangun industri chip masa depan Indonesia yang akan dimanfaatkan untuk industri otomotif, digital, dan elektronik," katanya. 

 

Selain itu, dibahas juga perkembangan rencana groundbreaking 6 titik baru proyek hilirisasi senilai USD6 miliar pada awal Februari 2026.
 
Hal lain yang dibahas adalah rencana peresmian Infrastuktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan pada esok Senin, 12 Januari 2026. 


 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
