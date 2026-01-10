Jelang Ramadhan, Prabowo Siapkan Bantuan Sapi untuk Tradisi Meugang di Aceh

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan khusus berupa sapi, atau daging sapi untuk mendukung pelaksanaan tradisi Meugang di Aceh menjelang bulan suci Ramadhan.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Tito mengatakan, selain fokus pada rehabilitasi infrastruktur dan rumah ibadah pascabencana, pemerintah pusat juga memberi perhatian pada aspek sosial dan budaya masyarakat Aceh yang memiliki tradisi kuat menjelang Ramadhan.

“Di Aceh ada tradisi Meugang. Tradisi sebelum Ramadhan, mereka menyantap daging sapi, kerbau, atau kambing,” kata Tito.

Lebih lanjut, Tito menyampaikan, bahwa rencana bantuan tersebut sebelumnya juga disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem kepada Presiden Prabowo saat kunjungan untuk meninjau wilayah terdampak bencana di Aceh.

“Kemarin juga Pak Mualem menyampaikan kepada Bapak Presiden pada saat kunjungan kita ke Tamiang. Dan sepertinya Bapak Presiden berkeinginan untuk memberikan bantuan semacam bantuan Presiden berupa sapi, atau daging, baik sapi maupun kerbau, untuk mendukung tradisi ini,” ujarnya.