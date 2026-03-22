Lalu Lintas Padat, Akses Masuk Tol Layang MBZ Diberlakukan Buka Tutup

JAKARTA - PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (PT JJC) melakukan sistem buka-tutup secara situasional pada akses masuk Tol Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) menuju arah Cikampek atas diskresi kepolisian pada Minggu (22/3/2026).

"Buka-tutup akses masuk tersebut dilakukan pada Minggu sejak pukul 09.10 WIB sebagai dampak dari kepadatan lalu lintas yang terjadi di titik pertemuan antara ruas Jalan Layang MBZ dengan ruas Jakarta-Cikampek eksisting," kata GM Operasi dan Pemeliharaan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek, Desti Anggraeni.

"Kebijakan ini diambil guna mengurai kepadatan serta menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas," sambung dia.

Desti menyampaikan, PT JJC bersama kepolisian terus melakukan pemantauan dan pengaturan lalu lintas secara situasional. "Akses masuk akan dibuka kembali setelah kondisi lalu lintas kembali normal dan terkendali," ucapnya.

Lebih lanjut, PT JJC turut mengimbau pengguna jalan yang melintas di Ruas Jalan Layang MBZ untuk selalu mengutamakan keselamatan.

(Arief Setyadi )

