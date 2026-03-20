Malam Takbiran, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin di Monas hingga Sudirman

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |16:21 WIB
Malam takbiran di Jakarta (foto: Okezone)
JAKARTA - Rekayasa lalu lintas (lalin) disiapkan oleh personel kepolisian di sejumlah titik pusat keramaian saat masyarakat merayakan malam takbiran Lebaran. Ribuan aparat dikerahkan untuk memastikan perayaan berlangsung aman dan kondusif.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengungkapkan, rekayasa lalin disiapkan di kawasan Monas, Bundaran HI, hingga Jalan Sudirman–Thamrin. Kebijakan tersebut akan diterapkan secara situasional.

"Terkait pengaturan lalu lintas, Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan pengamanan secara situasional pada kawasan Monas, Bundaran HI, serta koridor Sudirman–Thamrin dan titik pendukung lainnya," kata Budi, Jumat (20/3/2026).

Budi menuturkan, sebanyak 903 personel kepolisian dikerahkan untuk melakukan pengaturan rekayasa lalin serta mencegah kemacetan.

"Hal tersebut didukung oleh penggelaran 903 personel kamseltibcarlantas yang disiagakan untuk melakukan pengaturan, penjagaan, penguraian arus, serta langkah-langkah rekayasa lalu lintas sesuai perkembangan situasi di lapangan," ujarnya.

 

