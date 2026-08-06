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Jelang HUT Ke-81 RI, Wakapolda Riau: Merah Putih Harus Hadir hingga Pesisir dan Pulau Terluar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |18:55 WIB
Jelang HUT Ke-81 RI, Wakapolda Riau: Merah Putih Harus Hadir hingga Pesisir dan Pulau Terluar
Wakapolda Riau, Brigjen Hengki Haryadi (foto: dok ist)
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JAKARTA - Wakapolda Riau, Brigjen Hengki Haryadi memimpin Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau yang menjangkau masyarakat pesisir dan pulau terluar di Pantai Makeruh, Desa Makeruh, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Kamis (6/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, Polda Riau menyalurkan berbagai bantuan sosial sekaligus menggelar aksi pelestarian lingkungan.

Sebanyak 10 unit mesin ketinting diserahkan kepada nelayan, 100 paket bantuan sosial dibagikan kepada warga, serta 500 bendera Merah Putih dibagikan untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Selain itu, Polda Riau juga menyerahkan perlengkapan olahraga dan satu unit sepeda motor untuk mendukung mobilitas Bhabinkamtibmas Polsek Rupat.

"Semangat kemerdekaan tidak boleh hanya terasa di pusat kota. Merah Putih harus hadir sampai ke pesisir dan pulau terluar. Lebih dari itu, masyarakat di tepian negeri harus benar-benar merasakan kehadiran negara," kata Hengki.

Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya mesin ketinting yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas para nelayan.

"Kami ingin datang tidak sekadar membawa simbol, tetapi juga manfaat. Merah Putih yang kita bawa harus berjalan bersama kerja nyata yang bisa dirasakan masyarakat," tuturnya.

 

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Topik Artikel :
HUT Ke-81 RI Polda Riau Riau
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