JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Kemensetneg mengajak seluruh "Sobat Setneg" untuk bersiap memeriahkan momen bersejarah ini. Pendaftaran akan dibuka selama tiga hari, mulai tanggal 5 hingga 7 Agustus 2026, tepat pukul 10.00 WIB.
"Bagi Sobat Setneg yang berhasil mendapat undangan, tidak hanya berkesempatan mengikuti prosesi upacara dengan khidmat, tetapi juga dapat merayakan penuh sukacita dengan menyaksikan pagelaran kesenian dan kebudayaan Indonesia di Istana Merdeka," tulis keterangan resmi Kemensetneg, Rabu (5/8/2026).
Masyarakat yang berminat diharapkan segera mendaftarkan diri melalui situs resmi https://pandang.istanapresiden.go.id. Mengingat kuota undangan yang disediakan sangat terbatas, yakni 8.100, pendaftaran akan ditutup secara otomatis setiap harinya apabila kuota telah terpenuhi.