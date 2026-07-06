KPK Babat Korupsi Kehutanan, Menhut: Kami Apresiasi

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan tindak pidana korupsi di sektor kehutanan. Upaya tersebut merupakan bagian penting dari pembenahan tata kelola kehutanan di Indonesia.

"Sekali lagi apa yang dilakukan oleh KPK, kami apresiasi," ujarnya di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) siap memberikan dukungan penuh kepada KPK, termasuk apabila dibutuhkan dokumen maupun keterangan dalam proses penyidikan. Ia menilai kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen kementeriannya untuk memperbaiki tata kelola sektor kehutanan.

"Kami bantu KPK karena ini bagian dari proses bebenah di Kemenhut kalau benar ada masalah tersebut...Apabila ada dokumen yang dibutuhkan, apabila perlu kami dipanggil, saya dipanggil, insya Allah kami akan penuhi karena sekali lagi ini dalam rangka pemberantasan korupsi, memperbaiki sektor kehutanan kita," katanya.

Ia menambahkan, pembenahan tata kelola kehutanan menjadi salah satu tanggung jawab yang diembannya sebagai Menhut. Komitmen tersebut, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang transparan serta bebas dari praktik suap.

(Arief Setyadi )

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