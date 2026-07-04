Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tegaskan Kenaikan Gaji Kepala Daerah Tak Jamin Bebas Korupsi

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |16:27 WIB
KPK Tegaskan Kenaikan Gaji Kepala Daerah Tak Jamin Bebas Korupsi
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terkait usulan kenaikan gaji kepala daerah sebagai salah satu upaya mencegah praktik korupsi. Lembaga antirasuah menilai hal tersebut bukan menjadi penentu utama hilangnya perilaku koruptif.

Terkait mekanisme teknis kenaikan pendapatan tersebut, Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyerahkan sepenuhnya kepada kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk mengkaji standar penghasilan yang dinilai layak.

"Terkait untuk naik gaji, ya ini mungkin bisa ditanyakan ke kementerian keuangan nih atau ke pemerintah daerah seperti apa untuk take-home pay yang mestinya bisa dirasakan kepala daerah tidak butuh lagi ada penghasilan-penghasilan dari luar," kata Taufik, dikutip Sabtu (4/7/2026).

Namun, KPK memberikan catatan kritis berdasarkan hasil kajian internal yang telah dilakukan. Hasil penelitian tim Litbang KPK menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan pejabat negara tidak serta-merta menghentikan niat untuk melakukan korupsi.

"Sudah ada beberapa kajian-kajian yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman di Litbang KPK bahwa tidak ada korelasi langsung gitu antara naiknya gaji seorang pejabat negara dengan perilaku-perilaku korupsi," ujarnya.

Berdasarkan temuan di lapangan, kata dia, berbagai modus korupsi tetap ditemukan meski gaji maupun tunjangan telah ditingkatkan. Hal itu menunjukkan bahwa akar persoalan bukan hanya terletak pada besaran pendapatan, melainkan pada integritas individu yang bersangkutan.

"Yang kami temukan modus-modusnya ya tetap saja ada gitu. Kembali ke integritas masing-masing pejabat negaranya," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228180/menhut-lrmh_large.jpg
Menhut Akui Terima Amplop dari Bupati Kuansing, KPK: Harusnya Lapor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228164/ott_kpk-FoMd_large.jpg
Kronologi OTT Bupati Langkat, Endus Pergerakan KPK hingga Temuan Uang di Jok Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228142/kpk-YoqO_large.jpg
KPK Bongkar Upeti Bupati Langkat, Puluhan Proyek hingga Seragam Sekolah Jadi Bancakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228133/korupsi-yqZh_large.jpg
KPK Tetapkan Bupati Langkat Sebagai Tersangka Suap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228081/korupsi-PFbX_large.jpg
Penampakan Lambo hingga Aset Mewah Tersangka Aseng yang Disita Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228069/raja_juli-2S5P_large.jpg
Penjelasan Lengkap Menhut soal Amplop Bupati Kuansing Dikembalikan dan Tak Ada Pelepasan Hutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement