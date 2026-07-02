Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mabes TNI Tanggapi Adanya Prajurit Aktif Terlibat Korupsi MBG

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |19:01 WIB
Mabes TNI Tanggapi Adanya Prajurit Aktif Terlibat Korupsi MBG
Kapuspen TNI, Brigjen Muhammad Nas. (Foto: Danandaya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mabes TNI angkat bicara soal adanya dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif berpangkat Kolonel berinisial BU dalam kasus dugaan korupsi tata kelola anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Muhammad Nas, menyebut bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Apabila benar terdapat prajurit TNI aktif yang diduga terlibat, TNI akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Nas saat dikonfirmasi oleh awak media pada Kamis (2/7/2026).

Ia menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sementara proses hukum diserahkan kepada aparat yang berwenang, dalam hal ini JAM-Pidmil Kejagung.

Di sisi lain, Direktur Penindakan (Dirdak) JAM-Pidmil Kejagung, Brigjen CPM Andi Suci Agustiansyah, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima pelimpahan berkas perkara tersebut dari penyidik JAM-Pidsus Kejagung.

”Tentunya ada prosedur yang akan kita kerjakan karena yang telah disampaikan Pak Dirdik (Syarief) bahwa Kolonel CPL BU ini adalah TNI aktif, sehingga akan kami kerjakan secara koneksitas. Untuk pengembangan dan selanjutnya tentunya kami akan berkomunikasi terus dengan Direktur Penyidikan,” ujarnya.

Ia menyampaikan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan JAM-Pidsus dalam menangani kasus tersebut.

"Karena ini baru proses awal sehingga nanti perkembangannya kami akan berkomunikasi dengan Direktur Penyidikan, tentunya juga kepada Pak Kapuspenkum sehingga perkara koneksitas ini bisa kita kerjakan secara lancar, aman, dan tertib. Terima kasih," tutupnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227840//irjen_pol_johnny_eddizon_isir-cAs7_large.jpg
Polisi Aktif Petinggi BGN Jadi Tersangka Korupsi MBG, Ini Respons Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227813//syarief_sulaeman_nahdi-VtzL_large.jpg
Satu Prajurit TNI Aktif Diduga Terlibat Kasus Korupsi MBG, Kejagung Limpahkan Perkara ke Jampidmil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227796//korupsi_bgn-g53r_large.jpg
Breaking News! Polisi Aktif Petinggi BGN Ditetapkan Tersangka Korupsi Ompreng MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227723//lodewyk_pusung-e35X_large.jpg
Jadi Tersangka Korupsi MBG, Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Ajukan Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226304//presiden_prabowo_subianto-GAKN_large.jpeg
Prabowo Sindir Penolak MBG: Tak Ada yang Lebih Genting dari Perut Lapar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226286//lpsk-K7x5_large.jpg
LPSK Telaah Permohonan JC Sony Sonjaya dalam Kasus Korupsi MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement