Eks Waka BGN Ajukan Praperadilan, Minta Penetapan Tersangka Kasus MBG Dicabut

JAKARTA - Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (Waka BGN), Lodewyk Pusung mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia meminta hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sah.

Permohonan tersebut tercantum dalam surat permohonan praperadilan yang diajukan Lodewyk ke PN Jakarta Pusat.

Dalam permohonannya, Lodewyk menilai proses penanganan perkara yang menjeratnya merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur hukum.

"Menyatakan perbuatan Termohon yang melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap Pemohon merupakan perbuatan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," kata kuasa hukum Lodewyk saat membacakan petitum permohonan, Kamis (13/8/2026).