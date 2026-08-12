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Awasi Program MBG, BGN Buka Kanal Aduan Khusus untuk Guru

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |23:30 WIB
Awasi Program MBG, BGN Buka Kanal Aduan Khusus untuk Guru
Kepala BGN, Sudaryono (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kanal khusus bagi guru untuk menyampaikan keluhan, masukan, temuan, maupun pengaduan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Kanal tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat pengawasan sekaligus mendorong keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Guru dapat menyampaikan berbagai informasi terkait pelaksanaan MBG melalui email [email protected]. Kanal komunikasi tersebut diperkenalkan dalam kegiatan Kick-off Webinar Literasi Gizi dan Keamanan Pangan bagi Guru dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar secara daring, Rabu (12/8/2026).

Kepala BGN, Sudaryono mengatakan, keterlibatan guru sangat penting karena mereka berada langsung di lingkungan sekolah dan mendampingi peserta didik dalam pelaksanaan MBG. Karena itu, masukan dari guru dapat menjadi sumber informasi bagi BGN untuk mengetahui kondisi di lapangan sekaligus melakukan perbaikan pelayanan.

“Kalau Bapak-Ibu Guru kemudian merasa ada yang perlu disampaikan kepada kami sebagai Badan Gizi Nasional, apakah itu keluhan, apakah itu komplain, apakah itu temuan, apa pun itu yang terkait Program Makan Bergizi Gratis, kami menyiapkan saluran khusus email kepada Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

Menurut Sudaryono, kanal tersebut merupakan bagian dari komitmen BGN untuk membangun pemerintahan yang terbuka terhadap respons masyarakat. Setiap masukan yang disampaikan guru akan menjadi perhatian BGN untuk ditindaklanjuti secara bertahap sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kualitas layanan MBG.

 

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