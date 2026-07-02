Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satu Prajurit TNI Aktif Diduga Terlibat Kasus Korupsi MBG, Kejagung Limpahkan Perkara ke Jampidmil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |14:43 WIB
Satu Prajurit TNI Aktif Diduga Terlibat Kasus Korupsi MBG, Kejagung Limpahkan Perkara ke Jampidmil
Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung mengungkap dugaan keterlibatan seorang prajurit TNI aktif berinisial Kolonel CPL BU, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Kolonel CPL BU diketahui menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan sepeda motor listrik.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan dugaan keterlibatan BU ditemukan setelah penyidik mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola MBG.

"Kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, dan juga selaku PPK dalam pengadaan barang dan jasa, terutama pengadaan sepeda motor," kata Syarief di Gedung Jampidsus, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2026).

Syarief menjelaskan, penanganan perkara terhadap BU dilimpahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) karena Jampidsus tidak memiliki kewenangan menangani prajurit TNI aktif.

"Untuk itu, penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, dilaksanakan secara koneksitas bersama penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Oknum TNI Kejagung mbg Korupsi MBG
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227802//nadiem_makarim-60ZN_large.jpg
Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara, Cermin Kejelian Kejaksaan Bongkar Korupsi Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227796//korupsi_bgn-g53r_large.jpg
Breaking News! Polisi Aktif Petinggi BGN Ditetapkan Tersangka Korupsi Ompreng MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227723//lodewyk_pusung-e35X_large.jpg
Jadi Tersangka Korupsi MBG, Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Ajukan Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227360//nadiem_makarim_divonis_10_tahun-fEV4_large.jpg
Breaking News! Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara terkait Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/340/3227034//viral-ScFg_large.jpg
Dapur MBG Kebakaran, 1 Orang Karyawan Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/337/3227053//irfan_aghasar-mO0W_large.jpg
Pesan Kejagung ke Abpednas: Bedakan Kesalahan Administratif dan Korupsi Dana Desa!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement