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KPK Temukan Land Cruiser yang Jadi Alat Suap ke Bupati Kuansing: Plat Nomor Diganti

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |18:39 WIB
KPK Temukan Land Cruiser yang Jadi Alat Suap ke Bupati Kuansing: Plat Nomor Diganti
KPK temukan Land Cruiser yang jadi alat suap ke Bupati Kuansing (Foto: Dok KPK)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan Toyota Land Cruiser terkait penyidikan kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Land Cruiser tersebut merupakan permintaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby (SA) kepada Zulkarnain yang tertarik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan mobil mewah ini ditemukan pihaknya pada Sabtu 24 Juni 2026. "Penyidik KPK juga menemukan barang bukti berupa Toyota Land Cruiser LC 300 tahun 2023 yang merupakan barang bukti pemberian Suap dari tersangka ZKN kepada tersangka SA," kata Budi.

Budi menyebutkan mobil senilai miliaran rupiah ini sebelumnya diduga disembunyikan di salah satu gudang tempat penitipan kendaraan di Pematangsiantar. "Penyidik menemukan kondisi mobil tersebut sudah diganti plat nomornya," ujarnya.

Sebelumnya Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan perkara ini bermula dari lelang jabatan Sekretaris Daerah Kuansing pada April 2025 dengan dua calon, yakni Fahdiansyah (FHD) selaku Asisten I Pemkab Kuansing yang juga menjabat sebagai Plt. Sekda saat itu dan Zulkarnain (ZKN) yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR).

Suhardiman kemudian meminta syarat mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada dua orang tersebut. Dari dua orang itu, hanya Zulkarnain yang menyanggupi.

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