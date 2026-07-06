Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Korupsi Bupati Kuansing

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |16:16 WIB
KPK Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Korupsi Bupati Kuansing
KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi Bupati Kuansing (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyidikan perkara dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Salah satu upaya yang dilakukan penyidik adalah penggeledahan di sejumlah lokasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. "Benar," kata Budi saat dihubungi, Senin (6/7/2026).

Namun, Budi belum merinci lokasi-lokasi yang menjadi sasaran tim penyidik. Ia hanya menyampaikan bahwa proses penggeledahan masih berlangsung di beberapa tempat.

"Penyidik masih melaksanakan geledah di sejumlah lokasi," ujarnya.

Hingga kini, KPK juga belum mengungkapkan barang bukti apa saja yang berhasil diamankan dari kegiatan tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan sekaligus menahan Bupati Kuansing Suhardiman Amby (SA) dalam perkara dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di wilayah tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228503/menhut-HlfT_large.jpg
KPK Babat Korupsi Kehutanan, Menhut: Kami Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228501/jubir_kpk-0X4e_large.jpg
Tersangka Swasta Kasus Bupati Langkat Ditahan di Rutan Polda Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228216/mui-CVni_large.jpg
MUI Desak Koruptor Dihukum Mati: Beri Efek Jera karena Menyengsarakan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228229/kpk-YLn9_large.jpg
KPK Tegaskan Kenaikan Gaji Kepala Daerah Tak Jamin Bebas Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228180/menhut-lrmh_large.jpg
Menhut Akui Terima Amplop dari Bupati Kuansing, KPK: Harusnya Lapor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228164/ott_kpk-FoMd_large.jpg
Kronologi OTT Bupati Langkat, Endus Pergerakan KPK hingga Temuan Uang di Jok Mobil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement