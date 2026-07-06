KPK Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Korupsi Bupati Kuansing

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyidikan perkara dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Salah satu upaya yang dilakukan penyidik adalah penggeledahan di sejumlah lokasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. "Benar," kata Budi saat dihubungi, Senin (6/7/2026).

Namun, Budi belum merinci lokasi-lokasi yang menjadi sasaran tim penyidik. Ia hanya menyampaikan bahwa proses penggeledahan masih berlangsung di beberapa tempat.

"Penyidik masih melaksanakan geledah di sejumlah lokasi," ujarnya.

Hingga kini, KPK juga belum mengungkapkan barang bukti apa saja yang berhasil diamankan dari kegiatan tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan sekaligus menahan Bupati Kuansing Suhardiman Amby (SA) dalam perkara dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di wilayah tersebut.