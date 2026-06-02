Lantik 221 PNS, Sekjen DPD RI Tegaskan Integritas Harga Mati!

JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menyampaikan sejumlah pesan tegas kepada 221 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru dilantik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Ia menekankan pentingnya integritas, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Pesan tersebut disampaikan Iqbal saat memimpin Upacara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji 221 PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Selasa (2/6/2026).

Iqbal mengingatkan, bahwa perubahan status dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS harus diikuti dengan peningkatan kualitas kerja, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan DPD RI.

"Perubahan status kepegawaian ini tentu harus berbanding lurus dengan kinerja yang juga harus 100 persen," ujar Iqbal dalam keterangannya.

Ia menegaskan, ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga karakter yang kuat serta menjunjung tinggi etika kerja. Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga.

"DPD RI membutuhkan orang-orang dengan moralitas tinggi. Integritas adalah harga mati. Hindari praktik kecurangan yang merugikan lembaga dan jadilah teladan dalam kedisiplinan serta kejujuran. Ingatlah bahwa setiap tindakan Saudara adalah cerminan reputasi DPD RI di mata publik," tegasnya.