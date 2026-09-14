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Lagi! Kapal Tenggelam Dihantam Gelombang, Sejumlah Penumpang Hilang

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |11:19 WIB
Lagi! Kapal Tenggelam Dihantam Gelombang, Sejumlah Penumpang Hilang
Ilustrasi Kapal Tenggelam/AI
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BOMBANA - Kapal layar motor (KLM) Bai Mole tenggelam di perairan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara dihantam gelombang. Akibatnya, tiga orang yang berada di dalam kapal hingga Senin (14/9/2026) belum ditemukan.

Kepala KPP Kendari Amiruddin, AS mengatakan, tim telah diberangkatkan menggunakan RB 307 dari Pelabuhan Pomalaa menuju lokasi kejadian.

"Pada pukul 01.05 Wita Tim Rescue Pos SAR Kolaka dengan menggunakan RB 307 diberangkatkan menuju LKP untuk memberikan bantuan SAR, dengan jarak tempuh LKP dari pelabuhan Pomalaa tempat sandar kapal RB 307 sekitar 52 NM," ujar Amiruddin.

Saat ini mereka dalam pencarian tim SAR gabungan. KLM Bai Mole sebelumnya berangkat dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, menuju Luwuk, Sulawesi Tengah.

Kapal tersebut dilaporkan tenggelam di sekitar perairan Bombana pada pukul 22.14 WITA setelah dihantam gelombang. Informasi mengenai kecelakaan itu diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) atau Basarnas Kendari.

Setelah menerima laporan, tim penyelamat dari Pos SAR Kolaka langsung dikerahkan untuk menuju lokasi kejadian dan melakukan pencarian kapal tenggelam.

 

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