Pencarian Korban KM Virgo Transport 8 Diperluas di Enam Sektor

JAKARTA — Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memperluas pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan saat berlayar pada rute Surabaya–Banjarmasin. Operasi pencarian dilakukan di enam sektor dengan luas area mencapai 2.600 nautical mile.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan, operasi pencarian dilakukan secara paralel di seluruh sektor untuk menemukan korban yang masih dinyatakan hilang.

“Rencana operasi yang sudah berjalan sejak tadi pagi, bahwa luas pencarian yang kita lakukan terhadap enam sektor ada 2.600 nautical mile,” kata Syafii saat konferensi pers, Senin (14/9/2026).

Menurut Syafii, pembagian sektor dilakukan agar pola operasi pencarian dapat berjalan optimal tanpa terjadi persinggungan antarsektor. “Rata-rata semua sektor memang kita laksanakan operasi secara paralel. Jadi dari titik start sampai finish, tidak sampai bersinggungan antara sektor satu sampai sektor enam,” ujarnya.

Syafii memastikan, hingga saat ini sebanyak 114 korban telah berhasil dievakuasi, dengan rincian 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan enam korban lainnya dinyatakan meninggal dunia. Dari total 243 penumpang, masih terdapat 129 orang yang dalam proses pencarian.