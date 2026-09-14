Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pencarian Korban KM Virgo Transport 8 Diperluas di Enam Sektor

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |11:15 WIB
Pencarian Korban KM Virgo Transport 8 Diperluas di Enam Sektor
Basarnas memperluas pencarian korban KM Virgo Transport 8.
A
A
A

JAKARTA — Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memperluas pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan saat berlayar pada rute Surabaya–Banjarmasin. Operasi pencarian dilakukan di enam sektor dengan luas area mencapai 2.600 nautical mile.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan, operasi pencarian dilakukan secara paralel di seluruh sektor untuk menemukan korban yang masih dinyatakan hilang.

“Rencana operasi yang sudah berjalan sejak tadi pagi, bahwa luas pencarian yang kita lakukan terhadap enam sektor ada 2.600 nautical mile,” kata Syafii saat konferensi pers, Senin (14/9/2026).

Menurut Syafii, pembagian sektor dilakukan agar pola operasi pencarian dapat berjalan optimal tanpa terjadi persinggungan antarsektor. “Rata-rata semua sektor memang kita laksanakan operasi secara paralel. Jadi dari titik start sampai finish, tidak sampai bersinggungan antara sektor satu sampai sektor enam,” ujarnya.

Syafii memastikan, hingga saat ini sebanyak 114 korban telah berhasil dievakuasi, dengan rincian 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan enam korban lainnya dinyatakan meninggal dunia. Dari total 243 penumpang, masih terdapat 129 orang yang dalam proses pencarian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3241893//update_pencarian_korban_km_virgo_transport_8-mGQl_large.png
Basarnas: 114 Korban KM Virgo Transport 8 Dievakuasi, 6 Meninggal dan 129 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241858//kapal_terbalik-VKaF_large.jpg
5 Fakta Kapal Virgo Terbalik Dihantam Ombak di Laut Jawa, Ratusan Orang dalam Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/340/3241835//kecelakaan-XcHE_large.jpg
Rentetan Kecelakaan Laut Berlanjut, 1 Orang Tewas dan 1 Santri Hilang Akibat Kapal Terbalik di Ternate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241851//kapal_terbalik-dgQC_large.jpg
Penampakan Kapal Virgo Transport 8, Terbalik Dihantam Ombak saat Menuju Banjarmasin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241825//menhub-UBj4_large.jpg
Menhub Ungkap Kondisi Kapal Virgo Transport: Terbalik Belum Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/320/3241823//kemenhub-wkQZ_large.jpg
KMP Virgo Transport 8 Kecelakaan, Kemenhub Koordinasikan Operasi SAR dan Evakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement