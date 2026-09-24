Basarnas Temukan Lagi 13 Korban KM Virgo Transport 8, Total 150 Dievakuasi

JAKARTA - Badan SAR Nasional (Basarnas) menemukan 13 lagi korban insiden kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 per Kamis (24/9/2026) sore. Dengan penemuan terbaru ini, jumlah korban yang telah berhasil dievakuasi mencapai 150 jiwa, dengan 108 orang dinyatakan selamat dan 42 orang meninggal dunia.

Kepala Basarnas, Marsdya TNI Mohammad Syafii, menyampaikan bahwa data tersebut merupakan akumulasi hingga pukul 15.00 WIB, setelah tim gabungan menemukan 13 korban tambahan sepanjang Kamis sore.

"Hari ini alhamdulillah, kita sudah bisa mengevakuasi 150 korban. Di mana dari 150 korban ini, 108 selamat, kemudian 42 dalam kondisi meninggal dunia. Sehingga kalau kita mengacu kepada manifes, masih ada 93 orang dalam pencarian," kata Syafii usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).

Syafii menjelaskan bahwa proses pencarian dan penyelamatan di lokasi kejadian masih terus dimaksimalkan. Pihaknya berharap kondisi cuaca dan arus laut bersahabat guna mendukung proses penyelaman.

"Mudah-mudahan kondisi cuaca, khususnya arus laut bagus, sehingga teman-teman penyelam dari Basarnas bisa melaksanakan pencarian dan evakuasi. Karena kami meyakini di dalam kapal masih banyak korban. Mohon doanya," tuturnya.

Basarnas menduga kuat masih banyak penumpang yang terjebak di dalam bangkai kapal, meski posisi pastinya belum dapat dipastikan secara spesifik.

"Karakteristik kapal ini adalah kapal penumpang dengan panjang 119 meter, lebar 21 meter, dan tinggi lebih dari 17 meter. Struktur ruangan dan kamar-kamar di dalam kapal memungkinkan adanya korban yang masih terjebak di dalam sekat-sekat tertentu," pungkas Syafii.

(Rahman Asmardika)

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