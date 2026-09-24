Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Basarnas Temukan Lagi 13 Korban KM Virgo Transport 8, Total 150 Dievakuasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |18:15 WIB
Basarnas Temukan Lagi 13 Korban KM Virgo Transport 8, Total 150 Dievakuasi
Basarnas melanjutkan pencarian korban KM Virgo Transport 8.
A
A
A

JAKARTA - Badan SAR Nasional (Basarnas) menemukan 13 lagi korban insiden kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 per Kamis (24/9/2026) sore. Dengan penemuan terbaru ini, jumlah korban yang telah berhasil dievakuasi mencapai 150 jiwa, dengan 108 orang dinyatakan selamat dan 42 orang meninggal dunia.

Kepala Basarnas, Marsdya TNI Mohammad Syafii, menyampaikan bahwa data tersebut merupakan akumulasi hingga pukul 15.00 WIB, setelah tim gabungan menemukan 13 korban tambahan sepanjang Kamis sore.

"Hari ini alhamdulillah, kita sudah bisa mengevakuasi 150 korban. Di mana dari 150 korban ini, 108 selamat, kemudian 42 dalam kondisi meninggal dunia. Sehingga kalau kita mengacu kepada manifes, masih ada 93 orang dalam pencarian," kata Syafii usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).

Syafii menjelaskan bahwa proses pencarian dan penyelamatan di lokasi kejadian masih terus dimaksimalkan. Pihaknya berharap kondisi cuaca dan arus laut bersahabat guna mendukung proses penyelaman.

"Mudah-mudahan kondisi cuaca, khususnya arus laut bagus, sehingga teman-teman penyelam dari Basarnas bisa melaksanakan pencarian dan evakuasi. Karena kami meyakini di dalam kapal masih banyak korban. Mohon doanya," tuturnya.

Basarnas menduga kuat masih banyak penumpang yang terjebak di dalam bangkai kapal, meski posisi pastinya belum dapat dipastikan secara spesifik.

"Karakteristik kapal ini adalah kapal penumpang dengan panjang 119 meter, lebar 21 meter, dan tinggi lebih dari 17 meter. Struktur ruangan dan kamar-kamar di dalam kapal memungkinkan adanya korban yang masih terjebak di dalam sekat-sekat tertentu," pungkas Syafii.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/337/3243759//konferensi_pers_pencarian_lima_jurnalis_hilang-Vzn5_large.jpg
Jasad ABK Rombongan Jurnalis Ditemukan, Belum Ada Keputusan untuk Lanjutkan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/340/3243696//tim_sar-jpUh_large.jpg
Tim SAR Kembali Temukan Satu Korban KM Virgo Transport 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/337/3243681//km_virgo-Kno6_large.jpg
116 Penumpang KM Virgo Masih dalam Pencarian Tim SAR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243506//km_virgo_transport_8-PUHX_large.jpg
Soal Kecelakaan Virgo Transport 8, Pakar Ingatkan Pentingnya Kajian Teknis Menyeluruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/337/3243354//viral-LiSa_large.jpg
Indonesia Masuk Zona Ring of Fire, Basarnas Imbau Masyarakat Selalu Antisipasi Hadapi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/337/3243280//dua_korban_km_virgo_ditemukan_di_dalam_kapal-4kP3_large.jpg
Dua Korban KM Virgo Ditemukan di Dalam Kapal, Dievakuasi dengan Helikopter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement