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Tim SAR Evakuasi 5 Jenazah KM Virgo Transport 8, 64 Penumpang Masih Hilang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |18:18 WIB
Tim SAR Evakuasi 5 Jenazah KM Virgo Transport 8, 64 Penumpang Masih Hilang
Tim SAR gabungan terus melakukan operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8.
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JAKARTA — Operasi pencarian kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa kembali menemukan dan mengevakuasi korban dari lokasi pencarian. Pada Senin, (28/9/2026) sebanyak lima jenazah korban berhasil dievakuasi oleh tim penyelam gabungan.

“Kelima korban berhasil dievakuasi dari lokasi pencarian untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut,” kata Kepala Basarnas, M. Syafii, dalam keterangannya, Senin.

Usai dievakuasi dari titik pencarian, kelima korban dibawa ke armada kapal pendukung sebelum diterbangkan menuju Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi.

Sebanyak empat korban lebih dulu dievakuasi ke KRI Gusti Ngurah Rai, sedangkan satu korban lainnya dievakuasi ke KN SAR Purworejo.

Selanjutnya, empat korban diterbangkan ke Banjarmasin menggunakan Helikopter HS-1331 milik TNI AL. Sementara itu, satu korban lainnya diangkut menggunakan Helikopter HR-3601 milik Basarnas.

Seluruh korban kemudian dirujuk ke RS Bhayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi oleh tim DVI (Disaster Victim Identification) dan penanganan medis lebih lanjut.

Berdasarkan data manifest KM Virgo Transport 8, kapal tersebut mengangkut total 243 penumpang beserta awak kapal.

 

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