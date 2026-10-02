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Dua Korban Kapal KM Virgo Kembali Ditemukan, Jumlah Korban Meninggal Jadi 80 Orang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |16:23 WIB
Dua Korban Kapal KM Virgo Kembali Ditemukan, Jumlah Korban Meninggal Jadi 80 Orang
Ilustrasi.
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JAKARTA — Pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Jumat (2/10/2026) menemukan dan mengevakuasi dua korban lagi. Kedua korban tersebut ditemukan oleh Tim SAR melalui penyisiran jalur darat.

Informasi penemuan dua korban tersebut diterima oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banjarmasin dari Kantor SAR Palangka Raya. Sebelumnya, empat korban juga telah ditemukan pada Rabu (30/9/2026) lalu melalui pencarian di wilayah pesisir dan perairan yang menjadi area operasi SAR.

Dengan ditemukannya tambahan korban tersebut, total penumpang KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 188 orang dari total 243 orang yang tercatat dalam manifes.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 80 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia.

Sementara itu, sebanyak 55 orang hingga kini masih dalam proses pencarian. Korban yang ditemukan kemudian mendapatkan penanganan medis dan dievakuasi ke fasilitas kesehatan untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut.

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