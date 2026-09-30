KM Virgo Transport 8 Tenggelam, Nakhoda Jadi Tersangka dan Langsung Ditahan

JAKARTA - Nakhoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY langsung ditahan, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan kapal yang terjadi di Laut Jawa.

Penetapan tersangka dan penahanan AY dilakukan setelah penanganan perkara dilimpahkan, dari Polda Kalimantan Selatan ke Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri.

"Sudah kita tangani dan saat ini kita sementara sudah menetapkan tersangka, nakhodanya," kata Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol Kukuh Prabowo saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (30/9/2026).

Kukuh mengatakan, AY juga langsung dilakukan penahanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan yang hingga kini masih berlangsung.

"Pemeriksaan sementara masih berlanjut untuk mencari para pihak yang bisa dimintai pertanggungjawabannya," ujarnya.