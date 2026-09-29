DVI Polda Kalsel Identifikasi 16 Korban Baru KM Virgo Transport 8, Ini Daftarnya

JAKARTA — Tim Disaster Victim Identification (DVI) kembali mengidentifikasi 16 jenazah korban yang telah dievakuasi setelah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dengan begitu, total korban yang berhasil diidentifikasi hingga Senin (28/9/2026) mencapai 41 orang, sementara 25 jenazah di antaranya telah diserahkan kepada pihak keluarga.

Kabid Dokkes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Much Sofwan mengatakan masih ada puluhan jenazah yang belum teridentifikasi.

"Total yang telah teridentifikasi sampai dengan hari Senin, 28 September adalah 41 orang. Dan yang belum teridentifikasi sebanyak 29 orang dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin total 70 orang sampai hari ini diumumkan," katanya dikutip Selasa (29/9/2026).

Sofwan memastikan proses identifikasi masih terus dilakukan terhadap jenazah yang telah ditemukan dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin.

"Kami mohon doa agar seluruh korban dapat segera ditemukan dan teridentifikasi. Serta mengharapkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak atas kelancaran, pelaksanaan proses identifikasi," kata dia.

Berikut 16 korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil diidentifikasi DVI:

Tri Sutrisno, Kediri, Jawa Timur, 30 tahun. Riski Ananta Agusena, Kudus, Jawa Tengah, 23 tahun. Guntur Aji Pangestu, Kudus, Jawa Tengah, 27 tahun. Triyono Basuki, Surabaya, Jawa Timur, 45 tahun. Tihwin Nuryanto, Madiun, Jawa Timur, 43 tahun. Sugiatno, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 41 tahun. Ilham Muhammad Rozzaq, Jepara, Jawa Tengah, 21 tahun. Yuli Purwanto, Tulungagung, Jawa Timur, 47 tahun. Muhammad Kholis, Surabaya, Jawa Timur, 52 tahun. Surono, Jombang, Jawa Timur, 38 tahun. Muhammad Adam Assegaf, Kudus, Jawa Tengah, 19 tahun. Susanto, Blitar, Jawa Timur, 36 tahun. Maulana Purwo Wibowo, Cilacap, Jawa Tengah, 19 tahun. Wati, Pangandaran, Jawa Barat, 48 tahun. Yaya Carya, Cirebon, Jawa Barat, 58 tahun. Bambang Setya Budi, Malang, Jawa Timur, 56 tahun.

(Rahman Asmardika)

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