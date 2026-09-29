Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DVI Polda Kalsel Identifikasi 16 Korban Baru KM Virgo Transport 8, Ini Daftarnya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |07:49 WIB
DVI Polda Kalsel Identifikasi 16 Korban Baru KM Virgo Transport 8, Ini Daftarnya
DVI Polda Kalsel kembali mengidentifikasi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8.
A
A
A

JAKARTA — Tim Disaster Victim Identification (DVI) kembali mengidentifikasi 16 jenazah korban yang telah dievakuasi setelah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dengan begitu, total korban yang berhasil diidentifikasi hingga Senin (28/9/2026) mencapai 41 orang, sementara 25 jenazah di antaranya telah diserahkan kepada pihak keluarga.

Kabid Dokkes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Much Sofwan mengatakan masih ada puluhan jenazah yang belum teridentifikasi.

"Total yang telah teridentifikasi sampai dengan hari Senin, 28 September adalah 41 orang. Dan yang belum teridentifikasi sebanyak 29 orang dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin total 70 orang sampai hari ini diumumkan," katanya dikutip Selasa (29/9/2026).

Sofwan memastikan proses identifikasi masih terus dilakukan terhadap jenazah yang telah ditemukan dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin.

"Kami mohon doa agar seluruh korban dapat segera ditemukan dan teridentifikasi. Serta mengharapkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak atas kelancaran, pelaksanaan proses identifikasi," kata dia.

Berikut 16 korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil diidentifikasi DVI:

  1. Tri Sutrisno, Kediri, Jawa Timur, 30 tahun.
  2. Riski Ananta Agusena, Kudus, Jawa Tengah, 23 tahun.
  3. Guntur Aji Pangestu, Kudus, Jawa Tengah, 27 tahun.
  4. Triyono Basuki, Surabaya, Jawa Timur, 45 tahun.
  5. Tihwin Nuryanto, Madiun, Jawa Timur, 43 tahun.
  6. Sugiatno, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 41 tahun.
  7. Ilham Muhammad Rozzaq, Jepara, Jawa Tengah, 21 tahun.
  8. Yuli Purwanto, Tulungagung, Jawa Timur, 47 tahun.
  9. Muhammad Kholis, Surabaya, Jawa Timur, 52 tahun.
  10. Surono, Jombang, Jawa Timur, 38 tahun.
  11. Muhammad Adam Assegaf, Kudus, Jawa Tengah, 19 tahun.
  12. Susanto, Blitar, Jawa Timur, 36 tahun.
  13. Maulana Purwo Wibowo, Cilacap, Jawa Tengah, 19 tahun.
  14. Wati, Pangandaran, Jawa Barat, 48 tahun.
  15. Yaya Carya, Cirebon, Jawa Barat, 58 tahun.
  16. Bambang Setya Budi, Malang, Jawa Timur, 56 tahun.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244777//km_virgo_transport_8-tO3n_large.jpg
Penanganan Kasus KM Virgo Transport 8 Resmi Diambil Alih Mabes Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244768//tni-p3eO_large.jpg
Penyelam Cari Korban KM Virgo Transport Hanya Bisa Bertahan 20 Menit di Dasar Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244721//evakuasi_korban_km_virgo_transport_8-dnMY_large.jpg
Tim SAR Evakuasi 5 Jenazah KM Virgo Transport 8, 64 Penumpang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244570//viral-uGQk_large.jpg
Evakuasi Korban KM Virgo di Perairan Masalembo Sangat Sulit, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243506//km_virgo_transport_8-PUHX_large.jpg
Soal Kecelakaan Virgo Transport 8, Pakar Ingatkan Pentingnya Kajian Teknis Menyeluruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/337/3243193//viral-OP2W_large.jpg
Bertaruh Nyawa! The Frogman Kopaska Evakuasi Korban Tewas KM Virgo Transport dari Dasar Laut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement