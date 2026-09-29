Penanganan Kasus KM Virgo Transport 8 Resmi Diambil Alih Mabes Polri

JAKARTA — Penanganan kasus kecelakaan kapal motor (KM) Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa resmi diambil alih oleh Mabes Polri. Kasus ini dilimpahkan Polda Kalimantan Selatan kepada Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri, menyusul tuntasnya pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait.

“Untuk proses perkaranya, saat ini telah dilimpahkan ke Mabes Polri melalui Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dikutip Selasa (29/8/2026).

Menurut Isir, penanganan perkara sejak awal berjalan beriringan dengan upaya pencarian dan pertolongan korban. Polri turut memberikan dukungan dalam proses evakuasi hingga identifikasi korban.

“Sejak awal kejadian, Polri bersama Basarnas, TNI, dan stakeholder terkait telah melakukan langkah-langkah mitigasi dan penanganan secara terpadu, baik dalam mendukung operasi SAR, evakuasi dan pelayanan kepada korban maupun keluarga korban, maupun dalam proses penyelidikan dan penyidikan,” ucapnya.

Sebelum kasus dilimpahkan ke Mabes Polri, Polda Kalsel telah memeriksa sejumlah pihak yang berkaitan dengan insiden tersebut.

Pemeriksaan antara lain dilakukan terhadap nakhoda, anak buah kapal (ABK) yang selamat, serta pihak terkait lainnya. Materi pemeriksaan tersebut kini menjadi bagian dari penanganan perkara di Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.

“Penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dengan melibatkan dan berkoordinasi bersama stakeholder terkait, sehingga setiap fakta yang ditemukan dapat menjadi bagian dari proses penanganan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar dia.