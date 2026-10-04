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Breaking News! Dua Korban KM Virgo Transport 8 Ditemukan di Seruyan Kalteng

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |20:52 WIB
Breaking News! Dua Korban KM Virgo Transport 8 Ditemukan di Seruyan Kalteng
Korban KM Virgo Transport 8 Ditemukan (foto: illustrasi Okezone)
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JAKARTA - Basarnas menyatakan dua korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 ditemukan di wilayah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng), Minggu (4/10/2026).

Kedua korban ditemukan saat Search and Rescue Unit (SRU) Darat Kantor SAR Palangkaraya melakukan penyisiran di wilayah Kabupaten Seruyan. Pencarian tersebut merupakan bagian dari operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang hingga kini masih dilakukan Tim SAR Gabungan.

Setelah ditemukan, kedua korban dievakuasi menggunakan RIB 02 Palangkaraya menuju Pos TNI AL Kumai. Selanjutnya, kedua korban akan menjalani penanganan dan proses identifikasi oleh tim terkait.

Kepala Basarnas, Mohammad Syafii, menegaskan operasi SAR akan terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia serta memperkuat koordinasi antarpihak di lapangan.

"Penemuan dua korban di wilayah Seruyan ini menambah hasil pencarian yang dilakukan Tim SAR Gabungan sejak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, kedua korban akan menjalani proses identifikasi untuk memastikan data dan status korban," kata Syafii dalam keterangan tertulisnya.

Tim SAR Gabungan hingga kini masih melanjutkan pencarian terhadap korban lainnya yang belum ditemukan. Proses pencarian dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah yang diperkirakan menjadi lokasi keberadaan korban.

(Awaludin)

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