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Kapal Wisata KM Feronia Tenggelam di Perairan Tatawa, 29 Orang Selamat dan 1 Hilang

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |13:06 WIB
Kapal Wisata KM Feronia Tenggelam di Perairan Tatawa, 29 Orang Selamat dan 1 Hilang
Kapal Wisata KM Feronia Tenggelam di Perairan Tatawa (Foto: IMG)
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MANGGARAI BARAT – Kapal wisata tradisional KM Feronia tenggelam di perairan Pulau Tatawa, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa 13 Oktober 2026. Sebanyak 29 orang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian.

Kapal jenis pinisi dengan tonase 51 gross ton (GT) tersebut mengangkut 30 orang, terdiri atas lima anak buah kapal (ABK) dan 25 penumpang. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WITA saat kapal melintasi pusaran arus di perairan Pulau Tatawa. Kapal kemudian miring, terbalik, hingga akhirnya tenggelam.

Menindaklanjuti laporan kejadian tersebut, tim SAR gabungan segera menuju lokasi untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban. Proses evakuasi didukung sejumlah sarana laut, termasuk kapal dan speedboat yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Hingga pukul 18.00 WITA, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dari total 30 orang yang berada di atas kapal. Sebanyak 14 orang dievakuasi menggunakan speedboat Red Whale 2, empat orang menggunakan speedboat Mac Cruise, tujuh orang menggunakan rigid inflatable boat (RIB) milik Pos SAR Manggarai Barat, dan empat orang lainnya menggunakan Sea Rider KSOP Labuan Bajo.

Kepala Kantor SAR Maumere, Fathur Rahman, mengatakan tim berhasil menemukan dan mengevakuasi 29 orang. Saat tim tiba di lokasi, kapal sudah dalam keadaan tenggelam.

Sementara satu orang yang belum ditemukan masih dalam pencarian. "Upaya pencarian akan dilanjutkan sesuai dengan rencana operasi SAR," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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