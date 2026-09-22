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Truk Tabrak Separator Busway di Gatot Subroto, Lalin Sempat Tersendat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |10:14 WIB
Truk Tabrak Separator Busway di Gatot Subroto, Lalin Sempat Tersendat
Truk Tabrak Separator Busway di Jalan Gatot Subroto (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kecelakaan melibatkan satu unit truk terjadi di kawasan Halte Denpasar Timur, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2026) pagi.

Truk tersebut menabrak separator busway yang berada di sekitar halte. Insiden itu sempat menyebabkan arus lalu lintas menuju Pancoran mengalami kepadatan.

Kasatlantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Mujiyanto mengatakan, kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi ke Mako Pancoran.

“Kendaraan yang kecelakaan di halte Denpasar terkini sudah dievakuasi ke Mako Pancoran,” kata Mujiyanto kepada wartawan, Selasa (22/9/2026).

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