Truk Tronton Tabrak Mobil Proyek di Tol Wiyoto Wiyono, 3 Orang Tewas

JAKARTA - Sopir wing box tronton berinisial FYA diduga mengalami microsleep hingga menabrak mobil pikap pekerja proyek di Tol Wiyoto Wiyono Km 20.200 A, Tanjung Priok arah Pluit, Rabu 9 September 2026 malam.

Kasat PJR Polda Metro Jaya, AKBP Rieki Indra Brata mengungkapkan, akibat kecelakaan tersebut, tiga orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka.

"Diduga pengemudi kendaraan wing box tronton mengalami microsleep," kata Rieki, Kamis (10/9/2026).

Adapun tiga korban meninggal dunia yakni Suroto yang merupakan petugas pengawas beton dan pemeliharaan, serta Yunus dan Baharudin.

Sementara itu, dua korban luka yakni Akbar mengalami keseleo dan luka lecet setelah terjatuh ke Kali Ancol atau kolong tol. Kemudian, Sugito mengalami luka di bagian punggung, kepala, tangan, dan kaki kanan.