HOME NEWS NASIONAL

Sosok Pratu Zalendra, Anggota Pasukan Elite TNI AL yang Gugur saat Pendidikan Denjaka

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |18:37 WIB
JAKARTA - Prajurit Satu Marinir (Pratu) Zalendra Ferdika meninggal dunia saat mengikuti pendidikan pasukan elite Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL di kawasan Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan.

Prajurit muda asal Kelurahan Cempedak, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Lampung ini dikenal sebagai anak yang berbakti.

Ayah almarhum, Perly Haryadi, mengatakan keluarga terakhir kali bertemu Zalendra saat putranya berpamitan untuk mengikuti pendidikan di Jakarta.

“Dia sempat izin kepada keluarga untuk mengikuti pendidikan Denjaka, dan kami mendukung,” kata Perly kepada wartawan, dikutip, Sabtu (23/5/2026).

Namun dukungan dan kebanggaan keluarga berubah menjadi duka mendalam setelah kabar kematian Zalendra datang secara mendadak melalui sambungan telepon sekitar pukul 12.00 WIB.

“Kami dikabari melalui telepon bahwa anak kami sudah tidak ada,” ujarnya dengan suara lirih.

Perly mengaku keluarga sempat mendapat informasi bahwa kondisi fisik anaknya menurun selama menjalani pendidikan Denjaka. Namun hingga kini, mereka belum mengetahui secara pasti penyebab meninggalnya prajurit muda tersebut.

 

