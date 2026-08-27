Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demo di DPR, Polda Metro: Situasi Jakarta Aman Terkendali

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |11:35 WIB
Demo di DPR, Polda Metro: Situasi Jakarta Aman Terkendali
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengklaim situasi keamanan di Jakarta tetap aman, dan terkendali meski aksi demonstrasi berlangsung di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

"Kita lihat bersama situasi Jakarta sampai pukul 10.38 pagi hari ini dalam kondisi aman dan dapat dikendalikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto dalam jumpa pers di kantornya.

Budi mengatakan, arus lalu lintas di sejumlah titik Jakarta masih mengalami kepadatan. Meski demikian, aktivitas masyarakat seperti kegiatan sekolah, perkantoran, ibadah, dan perekonomian tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif, terlindungi dari kelompok-kelompok yang ingin membuat, menciptakan situasi kamtibmas yang tidak baik," ujar Budi.

Menurut Budi, aspirasi maupun unjuk rasa harus disampaikan secara tertib dan kondusif. Polisi juga memastikan akan memberikan pengamanan agar aksi demonstrasi dapat berlangsung dengan lancar.

"Aspirasi harus disampaikan melalui ruang keselamatan dan harus mendapat perlindungan, dan potensi-potensi kekerasan harus dicegah sedini mungkin, sehingga demokrasi memberikan ruang bagi perbedaan pendapat tetapi tidak memberikan ruang bagi kekerasan," pungkasnya.
 

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238501//massa_ojol_demo_di_dpr-z2KX_large.jpg
Massa Ojol Ikut Demo di DPR, Baur dengan Aliansi Masyarakat Pati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238498//botok-K1HS_large.jpg
Usai Bertemu DPR soal RUU Perampasan Aset, Botok Pati Cs Pastikan Demo Tetap Lanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238494//demo_di_dpr-6R9W_large.JPG
Jelang Demo di DPR, Polisi Tutup Sejumlah Jalan, Lalin Ramai Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238489//menko_polkam-AUrB_large.jpg
Menkopolkam Sebut Ada Sejumlah Orang Diamankan Jelang Demo di DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238487//botok-HK7C_large.jpg
Botok Pati Cs Diterima Pimpinan DPR di Sela Demo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238482//demo-N4yY_large.jpg
Demo Besar, Sejumlah Rantis hingga Water Cannon Disiagakan di Depan DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement