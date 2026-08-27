Demo di DPR, Polda Metro: Situasi Jakarta Aman Terkendali

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengklaim situasi keamanan di Jakarta tetap aman, dan terkendali meski aksi demonstrasi berlangsung di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

"Kita lihat bersama situasi Jakarta sampai pukul 10.38 pagi hari ini dalam kondisi aman dan dapat dikendalikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto dalam jumpa pers di kantornya.

Budi mengatakan, arus lalu lintas di sejumlah titik Jakarta masih mengalami kepadatan. Meski demikian, aktivitas masyarakat seperti kegiatan sekolah, perkantoran, ibadah, dan perekonomian tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif, terlindungi dari kelompok-kelompok yang ingin membuat, menciptakan situasi kamtibmas yang tidak baik," ujar Budi.

Menurut Budi, aspirasi maupun unjuk rasa harus disampaikan secara tertib dan kondusif. Polisi juga memastikan akan memberikan pengamanan agar aksi demonstrasi dapat berlangsung dengan lancar.

"Aspirasi harus disampaikan melalui ruang keselamatan dan harus mendapat perlindungan, dan potensi-potensi kekerasan harus dicegah sedini mungkin, sehingga demokrasi memberikan ruang bagi perbedaan pendapat tetapi tidak memberikan ruang bagi kekerasan," pungkasnya.



(Awaludin)

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