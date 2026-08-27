Jelang Demo di DPR, Polisi Tutup Sejumlah Jalan, Lalin Ramai Lancar

JAKARTA - Sejumlah ruas jalan di sekitar Gedung DPR RI mulai ditutup menjelang aksi demonstrasi warga Pati, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Meski demikian, arus lalu lintas di kawasan tersebut masih terpantau ramai lancar.

Berdasarkan pantauan sekitar pukul 10.00 WIB, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju SUGBK terpantau ramai lancar. Kondisi serupa terlihat pada arus lalu lintas dari arah sebaliknya.

Lalu lintas di Tol Dalam Kota Jakarta juga masih ramai lancar, baik dari arah Semanggi menuju Slipi maupun sebaliknya.

Sementara itu, polisi telah melakukan penutupan di simpang SUGBK, tepatnya di kolong Jalan Gerbang Pemuda. Kendaraan dari arah Semanggi menuju Slipi dialihkan melalui Jalan Gerbang Pemuda.

Kemudian, kendaraan dari arah SUGBK di Jalan Gerbang Pemuda diarahkan lurus menuju Jalan Gatot Subroto sehingga tidak dapat berbelok menuju Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR RI.