Massa Ojol Ikut Demo di DPR, Baur dengan Aliansi Masyarakat Pati

JAKARTA - Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) bergabung dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Massa ojol membaur dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang sejak pagi menggelar demonstrasi dengan membawa sejumlah tuntutan terkait pemberantasan korupsi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, para pengemudi ojol terlihat mengenakan jaket khas aplikator masing-masing yang didominasi warna hijau. Mereka berdiri di tengah barisan massa dan mengikuti orasi yang disampaikan dari mobil komando di depan gerbang DPR RI.

Sejumlah peserta aksi juga membawa bendera Merah Putih dan atribut perusahaan aplikasi. Kehadiran massa ojol membuat jumlah peserta yang memadati area depan kompleks parlemen bertambah.

Jalan Gatot Subroto tepat di depan Gedung DPR RI disterilkan dari kendaraan. Akibatnya, sejumlah sepeda motor milik peserta aksi terparkir di ruas jalan sekitar lokasi.

Sepeda motor tampak berjajar di kawasan Jalan Palmerah Timur dan Jalan Gerbang Pemuda.