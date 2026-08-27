Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Massa Ojol Ikut Demo di DPR, Baur dengan Aliansi Masyarakat Pati

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |11:25 WIB
Massa Ojol Ikut Demo di DPR, Baur dengan Aliansi Masyarakat Pati
Massa Ojol Demo di DPR (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) bergabung dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). 

Massa ojol membaur dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang sejak pagi menggelar demonstrasi dengan membawa sejumlah tuntutan terkait pemberantasan korupsi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, para pengemudi ojol terlihat mengenakan jaket khas aplikator masing-masing yang didominasi warna hijau. Mereka berdiri di tengah barisan massa dan mengikuti orasi yang disampaikan dari mobil komando di depan gerbang DPR RI.

Sejumlah peserta aksi juga membawa bendera Merah Putih dan atribut perusahaan aplikasi. Kehadiran massa ojol membuat jumlah peserta yang memadati area depan kompleks parlemen bertambah.

Jalan Gatot Subroto tepat di depan Gedung DPR RI disterilkan dari kendaraan. Akibatnya, sejumlah sepeda motor milik peserta aksi terparkir di ruas jalan sekitar lokasi.

Sepeda motor tampak berjajar di kawasan Jalan Palmerah Timur dan Jalan Gerbang Pemuda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ojol Demo Demo di DPR
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238498//botok-K1HS_large.jpg
Usai Bertemu DPR soal RUU Perampasan Aset, Botok Pati Cs Pastikan Demo Tetap Lanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238494//demo_di_dpr-6R9W_large.JPG
Jelang Demo di DPR, Polisi Tutup Sejumlah Jalan, Lalin Ramai Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238489//menko_polkam-AUrB_large.jpg
Menkopolkam Sebut Ada Sejumlah Orang Diamankan Jelang Demo di DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238487//botok-HK7C_large.jpg
Botok Pati Cs Diterima Pimpinan DPR di Sela Demo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238482//demo-N4yY_large.jpg
Demo Besar, Sejumlah Rantis hingga Water Cannon Disiagakan di Depan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/338/3238477//polda_metro-1luG_large.jpg
Kawal Demo di DPR, Polisi Kerahkan 4.274 Personel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement