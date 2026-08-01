Kasad Sematkan Brigif Para Raider 17 Kostrad Jadi Satker Terbaik Bebas Korupsi

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menganugerahkan Kartika Award kepada Brigade Infanteri Para Raider 17 Sakti Budi Bhakti (Brigif PR 17/SBB) Divisi Infanteri 1 Kostrad sebagai Satuan Kerja (Satker) Terbaik Peraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen satuan dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran (Kasiren) Brigif PR 17/SBB Divif 1 Kostrad, Mayor TNI Pusdika Daniel Arif, mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari budaya integritas yang terus dibangun di lingkungan satuan.

"Syukur Alhamdulillah, Puji Tuhan, budaya bersih dari korupsi bukan lagi sekadar slogan di Brigif PR 17/SBB Divif 1 Kostrad, melainkan bentuk tertinggi dari kehormatan prajurit dalam menjaga kepercayaan rakyat sebagai hukum tertinggi dalam pertahanan semesta," kata Mayor Pusdika, Sabtu (1/8/2026).

Menurutnya, penghargaan tersebut tidak diraih secara instan. Keberhasilan itu merupakan hasil konsistensi seluruh personel dalam menerapkan tata kelola yang bersih, sekaligus didukung keteladanan para pimpinan yang menjunjung tinggi integritas, kesederhanaan, dan disiplin.

Mayor Pusdika menilai, pimpinan satuan telah mengubah cara pandang prajurit dalam menghadapi tantangan zaman. Jika sebelumnya fokus pada ancaman konvensional, kini prajurit juga dituntut mampu menghadapi persoalan internal seperti budaya birokrasi yang lamban, kepuasan diri, dan berbagai bentuk penyimpangan.