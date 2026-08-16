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Polri Kerahkan 260 Personel dan Anjing K-9 Tangani Gempa NTT

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |09:27 WIB
Polri Kerahkan 260 Personel dan Anjing K-9 Tangani Gempa NTT
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir (foto: Okezone)
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JAKARTA - Mabes Polri mengerahkan ratusan personel untuk membantu penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 260 personel disiapkan untuk memperkuat proses evakuasi hingga pemulihan masyarakat terdampak.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, personel yang dikerahkan akan mendukung berbagai kebutuhan di lapangan, mulai dari pencarian dan pertolongan korban, pelayanan kesehatan, identifikasi korban, hingga pemulihan kondisi masyarakat.

Untuk tahap awal, sebanyak 137 personel diberangkatkan pada Minggu (16/8/2026) malam.

“Total 137 personel malam ini, terdiri dari personel SAR Brimob sebanyak 101 personel, DVI dan Dokkes 14 personel, Humas 9 personel, Slog 3 personel, dan Propam 10 personel,” kata Isir.

Selain pengiriman personel, Polri juga akan memberangkatkan tim dari Pondok Cabe pada Senin, termasuk anjing pelacak atau K-9 untuk mendukung proses pencarian korban.

“Besok juga ada yang kemudian kami berangkatkan dari Pondok Cabe, termasuk K-9,” ujarnya.

 

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Topik Artikel :
Polri Gempa NTT Gempa
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