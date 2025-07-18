3 Warga dan Polisi Tewas di Pesta Pernikahan Anaknya, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Tahu Acara Itu

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi angkat bicara soal tragedi tiga orang tewas di acara makan gratis rangkaian pernikahan Maula Akbar dan Putri Karlina di Alun-alun Garut, pada Jumat 18 Juli 2025. Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengaku tidak tahu ada acara tersebut.

"Yang pertama, kegiatan di Garut, acara syukuran Maula dan Putri. Secara pribadi saya itu tidak tahu acara itu. Saya hanya memahami bahwa nanti malam itu ada acara kegiatan saya bertemu keluarga dalam bentuk pentas seni," kata KDM saat memberikan sambutan di acara Sunda Karsa Fest.

Menurut KDM, dirinya tidak tahu ada acara syukuran bersama warga, diundang makan bersama. Tetapi, karena itu peristiwanya sudah terjadi, KDM menyampaikan, turut berdukacita.

"Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala," ujar KDM.