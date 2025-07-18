Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tragis! 3 Orang Tewas di Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi karena Rebutan Makan

Agi Ilman , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |17:39 WIB
Tragis! 3 Orang Tewas di Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi karena Rebutan Makan
Tragis! 3 Orang Tewas di Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi karena Rebutan Makan
A
A
A

BANDUNG – Acara pesta rakyat dalam rangka pernikahan Maula Akbar Mulyadi Putra, anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dengan Putri Karlina, Wakil Bupati Garut, berakhir tragis.

Tiga orang meninggal dunia setelah terjadi desak-desakan saat pembagian makanan gratis di Lapangan Otto Iskandar Dinata, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (18/7/2025).

"Iya benar informasi adanya tiga orang yang meninggal dalam kegiatan resepsi yang ada di Garut," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan.

Hendra menjelaskan, dari tiga orang yang meninggal, salah satunya merupakan anggota kepolisian yang gugur bernama Bripka Cecep Saeful Bahri (39).

“Anggota kami itu telah gugur atas nama Cecep, anggota Bhabinkamtibmas Polsek di Polres Garut,” jelasnya.

Hendra menjelaskan, Bripka Cecep saat itu sedang membantu mengatur kerumunan warga yang berbondong-bondong ingin masuk ke area pendopo acara.

Saat suasana sudah mulai kondusif, Cecep diketahui duduk untuk beristirahat. Namun tak lama berselang, ia mengalami pingsan dan kemudian dinyatakan meninggal dunia di lokasi.

“Yang bersangkutan ini setelah membantu mengangkat orang yang pingsan karena berdesakan ingin masuk ke pendopo di acara resepsi itu. Setelah acara berjalan lancar, yang bersangkutan istirahat,”ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178549/dedi_mulyadi-2YAg_large.jpg
Blak-blakkan, Ini Kata Dedi Mulyadi soal Tudingan Dana Rp4,1 T Mengendap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/525/3161166/dedi_mulyadi-bYPT_large.jpg
Digugat soal Rombel, Dedi Mulyadi: Saya Sangat Berbahagia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157289/viral-W3jN_large.jpg
Tragedi Berdarah Pesta Rakyat Garut, Polda Jabar Klarifikasi soal Keberadaan Dedi Mulyadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/525/3157188/viral-k9Lq_large.jpg
Saksi Korban Tragedi Pesta Pernikahan Lihat Kehadirannya, Dedi Mulyadi: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157105/dedi_mulyadi-STvi_large.jpg
Tragedi Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, DPR: Usut Secara Transparan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/338/3156902/pemerintah-zTi5_large.jpg
Duh! Aturan Dedi Mulyadi Masuk Sekolah Jam 06.30 WIB Dibatalkan Wali Kota Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement