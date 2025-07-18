Tragis! 3 Orang Tewas di Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi karena Rebutan Makan

BANDUNG – Acara pesta rakyat dalam rangka pernikahan Maula Akbar Mulyadi Putra, anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dengan Putri Karlina, Wakil Bupati Garut, berakhir tragis.

Tiga orang meninggal dunia setelah terjadi desak-desakan saat pembagian makanan gratis di Lapangan Otto Iskandar Dinata, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (18/7/2025).

"Iya benar informasi adanya tiga orang yang meninggal dalam kegiatan resepsi yang ada di Garut," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan.

Hendra menjelaskan, dari tiga orang yang meninggal, salah satunya merupakan anggota kepolisian yang gugur bernama Bripka Cecep Saeful Bahri (39).

“Anggota kami itu telah gugur atas nama Cecep, anggota Bhabinkamtibmas Polsek di Polres Garut,” jelasnya.

Hendra menjelaskan, Bripka Cecep saat itu sedang membantu mengatur kerumunan warga yang berbondong-bondong ingin masuk ke area pendopo acara.

Saat suasana sudah mulai kondusif, Cecep diketahui duduk untuk beristirahat. Namun tak lama berselang, ia mengalami pingsan dan kemudian dinyatakan meninggal dunia di lokasi.

“Yang bersangkutan ini setelah membantu mengangkat orang yang pingsan karena berdesakan ingin masuk ke pendopo di acara resepsi itu. Setelah acara berjalan lancar, yang bersangkutan istirahat,”ujarnya.