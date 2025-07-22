Advertisement
HOME NEWS JABAR

Saksi Korban Tragedi Pesta Pernikahan Lihat Kehadirannya, Dedi Mulyadi: Hoaks!

Agus W , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |16:21 WIB
Saksi Korban Tragedi Pesta Pernikahan Lihat Kehadirannya, Dedi Mulyadi: Hoaks!
Saksi Korban Tragedi Pesta Pernikahan Lihat Kehadirannya, Dedi Mulyadi: Hoaks!
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah  hadir di acara makan gratis pesta pernikahan anaknya, Maula Akbar Mulyadi Putra di Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Jumat (18/7), yang berujung petaka. Peristiwa tersebut mengakibatkan 3 orang tewas.

"Saya mendapat berita ya pada saat kejadian tanggal 14 Juli 2025 sekitar pukul 13.00 sampai 14.00 bahwa dalam berita tersebut saya berada di lokasi kejadian di pendopo Kabupaten Garut,” ujar Dedi di akun @Kang Dedi Mulyadi, dikutip Okezone, Selasa (22/7/2025).

Dedi mengatakan, berita dari pernyataan korban tragedi pesta pernikahan anaknya tersebut merupakan berita hoaks.

“Berita itu menurut saya hoaks karena pada saat itu saya dalam perjalanan dari Lembur Pakuan Subang menuju Trans Studio untuk mengikuti gelar festival UMKM yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM,”ujarnya.

“Saya ikut fashion show, menyampaikan sambutan, bahkan menyampaikan belasungkawa dan setelah itu saya diwawancarai oleh media, dan setelah itu saya baru pergi ke Garut untuk menemui para korban, baik korban meninggal dunia keluarganya, maupun mereka yang masih ada di rumah sakit,"tutup Dedi.

